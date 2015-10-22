Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Limp Bizkit нагрянет в Россию с масштабным туром

    Самый масштабный тур по России зарубежной группы первого эшелона в истории отечественного шоу-бизнеса. 20 шоу, собственный чартерный самолет, траки с многотонным оборудованием – все это ожидает нашу страну этой осенью.”F**k the crisis, we’re coming to Russia!”.

    Не так давно в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» фронтмен группы Фред Дерст заявил, что хотел бы жить в России, а также сходить на какой-нибудь футбольный матч.

    В гастрольном графике музыкантов заявлено два десятка городов. Тур станет по-настоящему национальным – география выступлений простирается от Тихого океана до Балтийского моря! Шоу обещает быть грандиозным – группа везет с собой целый самолет оборудования и техники. Предстоящему туру Limp Bizkit можно смело дать статус «антикризисный», он так и называется – Money sucks tour.

    Не смотря на непростую экономическую ситуацию в России, стоимости билетов на концерты группы будут более, чем доступными. Важно отметить, что организаторы тура призывают поклонников не откладывать с решением: чем ближе дата концерта, тем выше будет стоимость. Приобретая билет заранее, есть возможность получить его по максимально низкой цене. Билеты уже в продаже!

    Последние новости о предстоящих концертах:

    http://www.tci.ru/

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.10.2015 13:00
    Рекомендуем
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+