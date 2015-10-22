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    Limp Bizkit нагрянет в Россию с масштабным туром

    Самый масштабный тур по России зарубежной группы первого эшелона в истории отечественного шоу-бизнеса. 20 шоу, собственный чартерный самолет, траки с многотонным оборудованием - все это ожидает нашу страну этой осенью.”F**k the crisis, we’re coming to Russia!”.

    Не так давно в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» фронтмен группы Фред Дерст заявил, что хотел бы жить в России, а также сходить на какой-нибудь футбольный матч.

    В гастрольном графике музыкантов заявлено два десятка городов. Тур станет по-настоящему национальным – география выступлений простирается от Тихого океана до Балтийского моря! Шоу обещает быть грандиозным - группа везет с собой целый самолет оборудования и техники. Предстоящему туру Limp Bizkit можно смело дать статус «антикризисный», он так и называется – Money sucks tour.

    Не смотря на непростую экономическую ситуацию в России, стоимости билетов на концерты группы будут более, чем доступными. Важно отметить, что организаторы тура призывают поклонников не откладывать с решением: чем ближе дата концерта, тем выше будет стоимость. Приобретая билет заранее, есть возможность получить его по максимально низкой цене. Билеты уже в продаже!

    Последние новости о предстоящих концертах:

    http://www.tci.ru/

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.10.2015 13:00
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