Газзаев: «МЮ» полностью контролировал ход встречи и играл гораздо лучше ЦСКА»

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев рассказал о своих впечатлениях от игры армейцев в матче против «Манчестер Юнайтед» на групповом этапе Лиги чемпионов.

«Результат матча с «Манчестер Юнайтед» можно назвать положительным для ЦСКА. «МЮ» полностью контролировал ход встречи и играл гораздо лучше. Английская команда, несомненно, была ближе к победе.

В ноябре ЦСКА уже в рамках группового этапа предстоит вторая встреча с манкунианцами. От этого матча будет очень многое зависеть. Однако не стоит забывать, что армейцы чисто гипотетически могут набрать и девять очков, поэтому нельзя говорить, что игра на «Олд Траффорд» является ключевой.

Считаю, что ЦСКА попал в абсолютно равную группу. Посмотрите, какая сейчас плотность в турнирной таблице. Думаю, до самого последнего тура будет сложно определить, какие команды все-таки выйдут из группы», - отметил Газзаев.