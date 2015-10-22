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    Газзаев: «МЮ» полностью контролировал ход встречи и играл гораздо лучше ЦСКА»

    Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев рассказал о своих впечатлениях от игры армейцев в матче против «Манчестер Юнайтед» на групповом этапе Лиги чемпионов.

    «Результат матча с «Манчестер Юнайтед» можно назвать положительным для ЦСКА. «МЮ» полностью контролировал ход встречи и играл гораздо лучше. Английская команда, несомненно, была ближе к победе.

    В ноябре ЦСКА уже в рамках группового этапа предстоит вторая встреча с манкунианцами. От этого матча будет очень многое зависеть. Однако не стоит забывать, что армейцы чисто гипотетически могут набрать и девять очков, поэтому нельзя говорить, что игра на «Олд Траффорд» является ключевой.

    Считаю, что ЦСКА попал в абсолютно равную группу. Посмотрите, какая сейчас плотность в турнирной таблице. Думаю, до самого последнего тура будет сложно определить, какие команды все-таки выйдут из группы», - отметил Газзаев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.10.2015 13:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +267

      Dos_Santos 22 октября 2015, 15:57

      Являясь болельщиком мю, могу сказать что игра была равноконтролируемой. Англичан спасал Де Хеа. дыры были в оборонах обеих команд, и у Юнайтед их было больше. ЦСКА сыграл очень достойно, хоть и с меньшим процентом владения мяча. Но опасные выпады, контратаки, изрядно напрягли оборону манкунианцев. К тому же армейцы очень даже хорошо оборонялись. Горжусь нашей командой, молодцы москвичи. Да и Зенит красавеллы. Скоро в лидеры рейтинга УЕФА выйдем такими темпами) тьфу тьфу тьфу

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      Рейтинг: +64

      Muhammed-666 22 октября 2015, 15:27

      Еще бы не контролировал.. это мю.. цска сыграл хорошо

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