Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Зырянов: «Лимит не идет на пользу «Зениту»

    Бывший игрок "Зенита" Константин Зырянов после матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с "Лионом" (3:1) высказался о влиянии лимита на легионеров на игру санкт-петербургского клуба.

    "Считаю, что лимит не идет на руку нашей команде. Вы же видите – в чемпионате одна команда, в Лиге чемпионов несколько иная. А ведь в еврокубках нет лимита. Что касается Артема, он просто доказывает, что ему и лимит и все остальное нипочем. Продолжает забивать и все! Так что сейчас все эти разговоры о лимите и Дзюбе – пустое", – сказал Зырянов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.10.2015 11:45
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +56

      FduchFM 22 октября 2015, 19:19

      Надо академии футбольные строить , а не лимиты воздвигать !
      З.Ы. просто бесит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 22 октября 2015, 17:06

      Ещё бы, ни за какие деньги не купишь игроков с российским паспортом, если их просто нет. Так играйте, посмотрим на что вы способны без своих миллионов. Хотя и так уже видно))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      boi1231 22 октября 2015, 11:49

      Костя прав ,лимит не идет на руку не только зениту ,а всему Российскому футболу,нет конкуренции нет роста !

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11