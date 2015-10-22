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    Ди Мария: «Игра с «Реалом» была особенной для меня»

    Полузащитник "ПСЖ" Анхель Ди Мария высказался относительно матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против "Реала" (0:0). Напомним, ранее аргентиец выступал за "сливочных". По словам 27-летнего хавбека, у его команды было много шансов, чтобы добиться победы в этой встрече.

    "Эта игра была для меня особенной, ведь я ушел из "Реала" чуть более года назад. Испытал особые чувства от встречи с бывшими одноклубниками, хоть этот матч и сложился для меня не лучшим образом. У нас было много шансов добиться победы. А ведь мы играли с командой, входящей в четверку лучших в Европе. Важно, что удалось набрать очко", – сказал Ди Мария.

    Источник: Goal.com

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    22.10.2015 11:28
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