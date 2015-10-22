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    Киевскому «Динамо» грозит исключение из Лиги чемпионов

    Киевское "Динамо" ждет наказание за инцидент, произошедший на матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с "Челси" (0:0). Вчера в английской прессе появилось видео, на котором группа болельщиков украинского клуба нападает на темнокожих зрителей встречи.

    На основании отчета FARE (Football Against Racism in Europe) УЕФА уже начал расследование. Как сообщает Tribuna.com, киевляне могут понести максимальное наказание - исключение из этого розыгрыша Лиги чемпионов. Это связано с тем, что к "Динамо" уже были применены меры за проявление неонацизма на матчах с "Бордо" и "Эвертоном".

    Также существует вариант, при котором украинский клуб проведет один или несколько матчей без зрителей, если руководство киевского "Динамо" признает факт нарушения и принесет извинения. Впрочем, более вероятное наказание – снятие очков.

    Источник: ua.tribuna

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    22.10.2015 10:59
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +108

      Axidan 22 октября 2015, 20:23

      признать вину своих фанатов-..удаков и играть при пустых трибунах. лучший вариант. на поле свою игру надо доказывать старанием футболистов, а не болельщиков.

      1
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      Рейтинг: +121

      vanesss1981 22 октября 2015, 18:07

      Ага, как же, признаются они, отмажутся или свалят понятно на кого!

      1
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      Рейтинг: +49

      НскМужик 22 октября 2015, 14:12

      100% не исключат, такого вообще на практике никогда не было. Матч без трибун и штраф.

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > НскМужик 22 октября 2015, 15:47

      Вот именно

      0
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      Рейтинг: +11

      MrNj > НскМужик 22 октября 2015, 16:53

      Да конечно...Ливерпуль исключали, Црвену Звезду.

      1
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      Рейтинг: +11

      skoda2425 22 октября 2015, 13:33

      ух ты, даже про Limp Bizkit уже новости тут пишут, а о гастрольном графике Аллы Пугачевой на 2016-й год словцо не замолвите? интересно всё-таки, хыхы
      ну ладно ладно, шучу, меня Rammstein с Korn интересуют) напишите как дела у их барабанщиков))

      1
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      Рейтинг: -66

      prosport69 > skoda2425 22 октября 2015, 13:50

      Может тогда и про Арию пару строк черканем, вы как? Ну просто у парней шикарный фестиваль будет, оркестр заказали)

      0
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      Рейтинг: +16

      mustain > prosport69 23 октября 2015, 08:56

      Ария овно, где Кинг Кримзон?

      0
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      Рейтинг: +18

      LondonStamford 22 октября 2015, 13:24

      Повезёт Челси с выходом из группы в таком случае.
      Остаётся только один вопрос: останется ли Жозе в Челси?!

      0
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      Рейтинг: +9

      kulikaff 22 октября 2015, 13:01

      Везёт же людям! В прессе могут видео посмотреть.

      0
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      Рейтинг: +167

      астраханец 22 октября 2015, 13:00

      Где можно посмотреть это видео?

      -1
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      Рейтинг: +100

      borsch123 22 октября 2015, 12:17

      Крышу сорвало у людей с этими революшенами чёртовыми.

      1
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      Рейтинг: +22

      Igreks 22 октября 2015, 11:42

      Ого. Козломордые злорадствуют )))

      -3
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      Рейтинг: +118

      Лыков 22 октября 2015, 11:37

      Главно сало шобы было

      -1
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