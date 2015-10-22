Киевскому «Динамо» грозит исключение из Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" ждет наказание за инцидент, произошедший на матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с "Челси" (0:0). Вчера в английской прессе появилось видео, на котором группа болельщиков украинского клуба нападает на темнокожих зрителей встречи.



На основании отчета FARE (Football Against Racism in Europe) УЕФА уже начал расследование. Как сообщает Tribuna.com, киевляне могут понести максимальное наказание - исключение из этого розыгрыша Лиги чемпионов. Это связано с тем, что к "Динамо" уже были применены меры за проявление неонацизма на матчах с "Бордо" и "Эвертоном".

Также существует вариант, при котором украинский клуб проведет один или несколько матчей без зрителей, если руководство киевского "Динамо" признает факт нарушения и принесет извинения. Впрочем, более вероятное наказание – снятие очков.