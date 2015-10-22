«Реал» обвиняют в давлении на судей, которые будут судить класико

Испанская федерация расследует дело о давлении на судей, которые будут обслуживать предстоящий матч "Реала" и "Барселоны", сообщает L’Esportiude Catalunya.



По информации источника, линейный судья получил инструкции от комитета рефери, в которых сказано, что тот должен всячески помогать мадридскому "Реалу". После того, как лайнсмен отказался, ему позвонили из испанской федерации с угрозами. Его задача заключалась в том, чтобы совершать ошибочные действия в пользу мадридцев, потому что на линейных судей обычно обращают меньше внимания, чем на главного арбитра встречи.