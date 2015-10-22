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    «Реал» обвиняют в давлении на судей, которые будут судить класико

    Испанская федерация расследует дело о давлении на судей, которые будут обслуживать предстоящий матч "Реала" и "Барселоны", сообщает L’Esportiude Catalunya.

    По информации источника, линейный судья получил инструкции от комитета рефери, в которых сказано, что тот должен всячески помогать мадридскому "Реалу". После того, как лайнсмен отказался, ему позвонили из испанской федерации с угрозами. Его задача заключалась в том, чтобы совершать ошибочные действия в пользу мадридцев, потому что на линейных судей обычно обращают меньше внимания, чем на главного арбитра встречи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.10.2015 10:43
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +112

      ESPANOL 22 октября 2015, 17:22

      Сейчас в Испании, при явной поддержке и науськиванию Мадрида, разворачивается целая компания против Каталонии, которая взяла курс на отделение. Вместо того, чтобы по человечески приехать в Барселону и решать вопросы мирно и без подлости, Мадрид начал строить козни. На днях принял решение разместить всех беженцев в Каталонии, наказывая таким образом за неповиновение. Когда Шотландия хотела отделяться, Кемерон мухой прилетел туда и объезжая все города убеждал людей этого не делать, обещая всякие блага, и убедил! А Мадрид занимается неблаговидными делами, тем самым ещё больше усугубляя обстановку и настраивая всех против себя.

      3
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 22 октября 2015, 17:16

      Никогда не мог терпеть команды типа Реала. У них давно уже не футбол, а шоу бизнес. Именно такие богатые клубы и придумывают всякие финансовые фэйр-плей, чтобы не дать подняться менее богатым командам. Сколько встречаю болел Реала- одни школьники, боготворящие всяких Роналду, они этого Кристинку любят даже больше своих родителей. Ну ничего, повзрослеете, всё пройдёт.

      0
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      Рейтинг: +324

      hellkid > Антибиотик 23 октября 2015, 09:12

      я не школьник, болею 16 лет за Реал. может просто не везло тебе с глорами Реала?) Кумиром в свое время был Рауль. Роналду, конечно, выдающийся игрок, но как по мне - Рауль был лучше.

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      Рейтинг: +11

      lomonosoff > Антибиотик 24 октября 2015, 16:04

      А что мешает стать богатым любому другому клубу, Реал этого доболся без денег шейхов как многие сейчас! Да и почитай еще раз статью про то, что Реал надовил на судей не слова!
      P.S. более за Реал 15 лет

      0
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      Рейтинг: +24

      Dyadya13 > Антибиотик 24 октября 2015, 20:05

      А в форме барсы одни только малюпасы по двору бегают. И у 90% из них написано Messi

      0
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      Рейтинг: -3

      Ddjjn 22 октября 2015, 15:20

      Ни о чем говорить, реал просто покупает судей как обычно

      0
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      Рейтинг: +18

      nenene 22 октября 2015, 14:27

      Приготовливают причину на случай если проиграет каталонцы.Без гнома барса средняк.Знают что провалят.

      -1
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      Рейтинг: +18

      Bacelona champion 22 октября 2015, 12:43

      Классико , а не класико

      0
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      Рейтинг: -66

      prosport69 > Bacelona champion 22 октября 2015, 12:52

      Как бы El Clásico...

      0
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      Рейтинг: +12

      Spirit _402 22 октября 2015, 12:41

      Мадрид..Такой мадрид

      3
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      Рейтинг: +6

      dinar777dinar7 22 октября 2015, 11:38

      реал есть реал !! педики !!

      2
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      Рейтинг: +352

      mauxa 22 октября 2015, 11:26

      Обычная провокация... и повод развести срачь..

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