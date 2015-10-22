«Реал» обвиняют в давлении на судей, которые будут судить класико

Сейчас в Испании, при явной поддержке и науськиванию Мадрида, разворачивается целая компания против Каталонии, которая взяла курс на отделение. Вместо того, чтобы по человечески приехать в Барселону и решать вопросы мирно и без подлости, Мадрид начал строить козни. На днях принял решение разместить всех беженцев в Каталонии, наказывая таким образом за неповиновение. Когда Шотландия хотела отделяться, Кемерон мухой прилетел туда и объезжая все города убеждал людей этого не делать, обещая всякие блага, и убедил! А Мадрид занимается неблаговидными делами, тем самым ещё больше усугубляя обстановку и настраивая всех против себя.
Испанская федерация расследует дело о давлении на судей, которые будут обслуживать предстоящий матч "Реала" и "Барселоны", сообщает L’Esportiude Catalunya.
По информации источника, линейный судья получил инструкции от комитета рефери, в которых сказано, что тот должен всячески помогать мадридскому "Реалу". После того, как лайнсмен отказался, ему позвонили из испанской федерации с угрозами. Его задача заключалась в том, чтобы совершать ошибочные действия в пользу мадридцев, потому что на линейных судей обычно обращают меньше внимания, чем на главного арбитра встречи.