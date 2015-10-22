Харгривз: «Марсьяль спас «МЮ» в матче с ЦСКА»

Бывший футболист сборной Англии и эксперт BT Sport Оуэн Харгривз прокомментировал итог матча третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов между ЦСКА и "Манчестер Юнайтед" (1:1). По словам специалиста, манкунианцы действовали медленно, армейцы явно были лучше в первом тайме.



"МЮ" набрал одно очко, но в первом тайме он выглядел ужасно. Но Марсьяль спас "МЮ" – так же, как Мемфис спас команду в Эйндховене. Так что "Манчестер" зависит от этих молодых игроков в плане голов. И все-таки игру "МЮ" не назовешь убедительной", – сказал Харгривз.