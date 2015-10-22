Плющенко: «Российский футбол расцветает»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался относительно развития футбола в России. По словам спортсмена, в 2018 году в стране появятся молодые звезды, которые будут понимать, что в родных стенах надо показывать лучшую игру.



"В 2018 году у нас зимняя Олимпиада, а сразу после нее идет большой цикл. Поэтому, я не знаю, где окажусь летом 2018 года. Я надеюсь, что смогу посетить матчи чемпионата мира, но уверенности пока нет. Фигуристы очень любят футбол, многие весьма достойно играют. Я думаю, много фигуристов посетят чемпионат мира.



Наши футболисты сейчас стали гораздо лучше играть. В целом, российский футбол расцветает, неплохо играет не только сборная, но и клубы в еврокубках. Думаю, в 2018 году сборная предстанет в обновленном составе", – цитирует Плющенко туристический портал чемпионата мира по футболу 2018 года.