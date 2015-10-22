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    Плющенко: «Российский футбол расцветает»

    Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался относительно развития футбола в России. По словам спортсмена, в 2018 году в стране появятся молодые звезды, которые будут понимать, что в родных стенах надо показывать лучшую игру.

    "В 2018 году у нас зимняя Олимпиада, а сразу после нее идет большой цикл. Поэтому, я не знаю, где окажусь летом 2018 года. Я надеюсь, что смогу посетить матчи чемпионата мира, но уверенности пока нет. Фигуристы очень любят футбол, многие весьма достойно играют. Я думаю, много фигуристов посетят чемпионат мира.

    Наши футболисты сейчас стали гораздо лучше играть. В целом, российский футбол расцветает, неплохо играет не только сборная, но и клубы в еврокубках. Думаю, в 2018 году сборная предстанет в обновленном составе", – цитирует Плющенко туристический портал чемпионата мира по футболу 2018 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.10.2015 09:24
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 22 октября 2015, 15:40

      А, что думает Батурина?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      Victor.mail. 22 октября 2015, 14:58

      Кто-ж с таким носом шутит!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      Suvlur 22 октября 2015, 13:08

      Прекратите поить Плющенко галлюциногенами...

      2
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      Рейтинг: +167

      астраханец 22 октября 2015, 13:05

      Ой, лучше бы не печатали этот бред. Где за 3 года взять молодых звезд то???

      2
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      Рейтинг: +17371

      Garrincha58 22 октября 2015, 11:34

      то теннисист то теперь фигурист рассуждают о футболе где ничего не понимают лучше с дельфинами тусуй а не советы тут давай шоумен блин хотя тебя и туда не позвали

      2
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      Рейтинг: +59

      aleks.meskini12 22 октября 2015, 10:21

      vidno chto Plyushenko ne sledit za Rossiyskim futbolom...tol'ko rezul'taty poslednih matchei znaet

      2
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