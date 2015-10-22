Игнашевич не считает результат матча с «МЮ» удовлетворительным

Не МЮ забил, а ЦСКА пропустил. Глупейшие ошибки. Вы хоть смотрите на себя потом в записи. Одно и то же из года в год. Что в команде, что в сборной.
Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич прокомментировал ничью в матче третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" (1:1). По словам 36-летнего футболиста, в первом тайме армейцы играли не плохо, но после перерыва отдали инициативу манкунианцам.
– У нас была своя игровая модель. Что-то получилось, что-то нет.
– После пропущенного мяча Игорь Акинфеев высказывал претензии Зорану Тошичу.
– Я не видел момента, не могу сказать.
– Почему второй тайм получился таким напряженным?
– "МЮ" нужно было отыгрываться, а мы пытались поймать соперника на контратаке.
– Довольны итогом встречи?
– Мы выигрывали. Жаль, что не смогли довести до победы. Не могу назвать результат удовлетворительным, – сказал Игнашевич в эфире телеканала "НТВ-Плюс футбол 1".