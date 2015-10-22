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    Блан остался недоволен ничьей в матче с «Реалом»

    Главный тренер "ПСЖ" Лоран Блан высказался относительно матча третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов с "Реалом" (0:0). По словам специалиста, в первом тайме "сливочные" были лучше его команды, оказывали давление и не реализовали пару моментов.

    "Реал" – большая команда, даже несмотря на травмы. Мы можем чувствовать некоторое разочарование из-за результата. Мы теряли много мячей в полузащите и не могли добраться до ворот "Реала". Ничья – неплохой результат в матче с "Реалом", но из-за отсутствия у них ряда игроков мы должны были быть фаворитами", – сказал Блан.

    Ранее своими впечатлениями от матча поделился наставник мадридского клуба Рафаэль Бенитес.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.10.2015 08:11
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