Блан остался недоволен ничьей в матче с «Реалом»

Главный тренер "ПСЖ" Лоран Блан высказался относительно матча третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов с "Реалом" (0:0). По словам специалиста, в первом тайме "сливочные" были лучше его команды, оказывали давление и не реализовали пару моментов.



"Реал" – большая команда, даже несмотря на травмы. Мы можем чувствовать некоторое разочарование из-за результата. Мы теряли много мячей в полузащите и не могли добраться до ворот "Реала". Ничья – неплохой результат в матче с "Реалом", но из-за отсутствия у них ряда игроков мы должны были быть фаворитами", – сказал Блан.

Ранее своими впечатлениями от матча поделился наставник мадридского клуба Рафаэль Бенитес.