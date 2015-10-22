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    Бабаев: «В следующем сезоне ЦСКА сыграет в еврокубках на новом стадионе»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после матча с "Манчестер Юнайтед" (1:1) в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов поделился мнением о ходе строительства нового стадиона армейцев. По словам функционера, на новой арене клуб будет зарабатывать на продаже билетов минимум в два раза больше, чем сейчас на "Арене Химки".

    – Сегодня был аншлаг. Сколько клуб зарабатывает с такого матча?

    – Порядка 35-40 миллионов рублей. Это в Лиге чемпионов. Только с билетов. Но не учитывая затратную часть – аренду стадиона, обслуживание. Это максимум, который возможен на "Арене Химки".

    – Новая арена может быть лицензирована УЕФА уже к весне?

    – Комиссия была, в целом осталась всем довольна. Так что в следующем сезоне, думаю, сыграем в еврокубках на новом стадионе.

    – Но не весной...

    – В весеннюю часть еще нужно пробиться. Да и вряд ли к февралю успеем подготовить там качественный газон. Смысл играть на плохом? – сказал Бабаев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.10.2015 07:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1010

      OOOVVV. 22 октября 2015, 11:24

      Скорее бы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54

      Djazzz 22 октября 2015, 10:24

      ждемс

      2
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