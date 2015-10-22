Бабаев: «В следующем сезоне ЦСКА сыграет в еврокубках на новом стадионе»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после матча с "Манчестер Юнайтед" (1:1) в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов поделился мнением о ходе строительства нового стадиона армейцев. По словам функционера, на новой арене клуб будет зарабатывать на продаже билетов минимум в два раза больше, чем сейчас на "Арене Химки".



– Сегодня был аншлаг. Сколько клуб зарабатывает с такого матча?



– Порядка 35-40 миллионов рублей. Это в Лиге чемпионов. Только с билетов. Но не учитывая затратную часть – аренду стадиона, обслуживание. Это максимум, который возможен на "Арене Химки".



– Новая арена может быть лицензирована УЕФА уже к весне?



– Комиссия была, в целом осталась всем довольна. Так что в следующем сезоне, думаю, сыграем в еврокубках на новом стадионе.



– Но не весной...



– В весеннюю часть еще нужно пробиться. Да и вряд ли к февралю успеем подготовить там качественный газон. Смысл играть на плохом? – сказал Бабаев.