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    Гинер: «ЦСКА будет бороться за выход из группы до конца»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился впечатлениями от игры армейцев в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" (1:1). По словам функционера, преимущество манкунианцев во владении мячом ни к чему не привело.

    "Мы же играли с "Манчестером", а не с какой-то средней командой. Я считаю, что ЦСКА выступил очень даже здорово, ребята – молодцы: смотрелись хорошо, могли еще забить. С такими командами, как "Манчестер", играть практически на равных, долгое время лидировать в счете – это уже хороший результат! Мы будем бороться за выход из группы до конца, шансы я никогда не рассматриваю", – сказал Гинер.

    Источник: Р-Спорт

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    22.10.2015 07:35
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2867

      nemolod 22 октября 2015, 14:32

      Хорошо еще,что не проиграли-это уже прогресс,вот когда научитесь еще и не пропускать,веля в счете-тогда реально начнется борьба за выход из группы,а пока борьба за путевку в ЛЕ!

      0
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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP 22 октября 2015, 14:10

      да не какой цска,позор России в европе

      -1
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > KosSidFCZP 22 октября 2015, 16:54

      А кто-то у себя дома позорится...

      0
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      Рейтинг: +1010

      OOOVVV. 22 октября 2015, 11:29

      Класс игроков МЮ выше,возили ЦСКА весь второй тайм.
      Счёт нормальный.Защита даёт сбои.Жаль.

      0
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 22 октября 2015, 10:28

      Евгений Ленорович!Помогите Слуцкому с новыми игроками,купите зимой пару-тройку достойных парней.С этим составом перспективы нулевые.

      2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 22 октября 2015, 08:29

      Ну, при таком благоприятном судействе (с чего бы?) почему бы и не побороться?

      -2
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      Рейтинг: +11

      necuk > Aztec58 22 октября 2015, 09:26

      где вы там снова тему судейства углядели, может в не назначенном втором пенальти в ворота МЮ когда мяч в руку попал, не прижатую к телу...

      1
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      Рейтинг: +459

      sour12 > Aztec58 22 октября 2015, 15:32

      правила изучи пид...........ас

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Aztec58 22 октября 2015, 16:56

      Оппа, зенитовцу опять левые пенки снятся... По себе, товарищ, не судят, тем более если у вас глюки

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