Эмери: «Поражение от «Манчестер Сити» сделает нас сильнее»

Главный тренер "Севильи" Унаи Эмери высказался относительно матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (1:2). Специалист заявил, что итоговый результат его разочаровывает, но также наблюдаются и положительные моменты, например, прогресс в командной игре.



"Этот матч можно рассматривать с двух разных ракурсов, и логично, что одна оценка будет перевешивать. Из положительных моментов – прогресс в командной игре, но итоговый результат разочаровывает. Необходимо продолжить работу над некоторыми аспектами нашей игры, но при этом нельзя забывать то, что у нас получалось как надо.



Мы пытались добиться здесь хорошего результата и вполне могли преуспеть. Не хватило совсем чуть-чуть, но для этого чуть-чуть надо продолжать работать. Хороший момент в том, что мы пытались до самого конца.



Мы проиграли, но следует также учитывать, что смогла показать наша команда. Было много позитивных моментов как в плане индивидуальных действий, так и командной игры. Думаю, мы можем смотреть в будущее с оптимизмом, пусть даже потерянных очков не вернуть", – сказал Эмери.

Также испанец отметил, что его команда еще надеется занять второе место в группе и выйти в следующий раунд Лиги чемпионов.



"Следующий матч проведем в родных стенах, где обычно показываем футбол высокого уровня. Нас поддержат болельщики, поэтому не оставляем надежды занять второе место. Сегодня мы убедились в том, на что способна наша команда. Мы боролись и едва не выиграли.



Разумеется, у нас есть шансы на победу в следующем матче, и если нам удастся выиграть, то все будет реально. Сейчас мы переживаем поражение, но в то же время можем быть довольны тем, что узнали о себе. Сами увидели, как мы прибавили. Эта игра сделает нас сильнее".