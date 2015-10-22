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    Думбия: «У ЦСКА остаются шансы на выход из группы»

    Нападающий ЦСКА Сейду Думбия высказался относительно матча групповой стадии Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед" (1:1). По словам ивуарийца, армейцы хорошо провели первый тайм, но во второй половине слишком глубоко опустились в оборону.

    - Как удалось среагировать на отскок после незабитого пенальти?

    – Я же форвард, должен быть готов к любым событиям в штрафной.

    - Были сомнения, что Еременко не забьет?

    – Да все может случиться, и Еременко может промахнуться, и любой другой футболист. Нужно находиться рядом, если произойдет такая ситуация.

    - Ничья – хороший результат?

    – Мы не проиграли, остаются шансы на выход из группы, – сказал Думбия.

    Источник: «Советский спорт»

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    22.10.2015 07:13
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP 22 октября 2015, 15:23

      Если ты форвард,херли ж ты тогда в Роме то не забивал,а только ныл что тебя освистывают?Уровень не твой видимо!

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > KosSidFCZP 22 октября 2015, 16:53

      Ежели вы считаете, что у Халка уровень выше, фигли он не играет в Европе, а в РФПЛ тащится на третьем месте?

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > KosSidFCZP 22 октября 2015, 16:54

      Халк только в пример, можно еще других игроков найти легко.

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      Рейтинг: +4053

      Kollljan > Майор Дзагоев 22 октября 2015, 19:37

      Халк в Европе играл, и по мнению многих европейских футбольных спецов, играл хуже, чем сейчас играет в Зените. Не случайно он во всех прошедших турах номинировался на лучшего игрока тура, между прочим.

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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP > Майор Дзагоев 23 октября 2015, 00:52

      Причём тут вообще Халк?

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