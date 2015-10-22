Думбия: «У ЦСКА остаются шансы на выход из группы»

Если ты форвард,херли ж ты тогда в Роме то не забивал,а только ныл что тебя освистывают?Уровень не твой видимо!
Нападающий ЦСКА Сейду Думбия высказался относительно матча групповой стадии Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед" (1:1). По словам ивуарийца, армейцы хорошо провели первый тайм, но во второй половине слишком глубоко опустились в оборону.
- Как удалось среагировать на отскок после незабитого пенальти?
– Я же форвард, должен быть готов к любым событиям в штрафной.
- Были сомнения, что Еременко не забьет?
– Да все может случиться, и Еременко может промахнуться, и любой другой футболист. Нужно находиться рядом, если произойдет такая ситуация.
- Ничья – хороший результат?
– Мы не проиграли, остаются шансы на выход из группы, – сказал Думбия.