Эдуардо: «Мальме» заслуженно победил»

Нападающий "Шахтера" Эдуардо поделился впечатлениями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с "Мальме" (0:1). Хорват считает, что его команда проиграла из-за того, что было тяжело создавать пространство для атак.



"Победа "Мальме" получилась заслуженной, они создали больше голевых шансов. Четыре момента, которые у нас были, мы не реализовали, поэтому уступили. Но у нас есть еще матч во Львове. Шведы выиграли всю борьбу сегодня", – сказал Эдуардо.