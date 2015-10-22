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    Эдуардо: «Мальме» заслуженно победил»

    Нападающий "Шахтера" Эдуардо поделился впечатлениями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с "Мальме" (0:1). Хорват считает, что его команда проиграла из-за того, что было тяжело создавать пространство для атак.

    "Победа "Мальме" получилась заслуженной, они создали больше голевых шансов. Четыре момента, которые у нас были, мы не реализовали, поэтому уступили. Но у нас есть еще матч во Львове. Шведы выиграли всю борьбу сегодня", – сказал Эдуардо.

    Источник: ua.tribuna

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    22.10.2015 06:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12

      Roman1988 22 октября 2015, 07:22

      Во Львове шведы на ничью будут играть...

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