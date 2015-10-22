Слуцкий: «Ничья оставляет нам шансы на выход из группы»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился своим мнением относительно турнирных перспектив команды после ничьей в матче третьего тура Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».

«Ничья оставляет нам шансы на борьбу за выход из группы, и мы постараемся этими шансами воспользоваться», - говорит Слуцкий.

Также наставник рассказал, насколько рискованно было выставлять на игру футболистов, не до конца оправившихся от травм.

«Вся работа тренера связана с риском. Никто не может заставить игрока выйти на поле, если он не может. Перед этой игрой не было какого-то невероятного риска, это нормальная ситуация. К тому же у Василия Березуцкого новая травма, не связанная с предыдущей. У него скорее всего надрыв мышцы бедра».