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    Слуцкий: «Ничья оставляет нам шансы на выход из группы»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился своим мнением относительно турнирных перспектив команды после ничьей в матче третьего тура Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».

    «Ничья оставляет нам шансы на борьбу за выход из группы, и мы постараемся этими шансами воспользоваться», - говорит Слуцкий.

    Также наставник рассказал, насколько рискованно было выставлять на игру футболистов, не до конца оправившихся от травм.

    «Вся работа тренера связана с риском. Никто не может заставить игрока выйти на поле, если он не может. Перед этой игрой не было какого-то невероятного риска, это нормальная ситуация. К тому же у Василия Березуцкого новая травма, не связанная с предыдущей. У него скорее всего надрыв мышцы бедра».

    Источник: Sports.ru

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    22.10.2015 01:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP 22 октября 2015, 12:19

      Нечего позорить Рос футбол с такой "игрой"

      0
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      Рейтинг: +17371

      Garrincha58 22 октября 2015, 09:32

      в ЛЕ шансы есть а в ЛЧ делать вам нечего в ЛЕ хоть какие то очки наберете

      1
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