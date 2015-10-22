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    Ван Гаал: «Мы подарили пенальти»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал прокомментировал ничью в матче третьего тура Лиги чемпионов против ЦСКА (1:1).

    «Я с самого начала понимал, что игра будет непростой. ЦСКА – отлично организованная команда, у которой прекрасные крайние защитники. Соперник правильно распорядился моментом. Мы подарили пенальти, когда Марсьяль сыграл рукой. После этого ЦСКА играл компактно и строго действовал в обороне», - говорит ван Гаал.

    По мнению голландца, вторая половина встречи удалась его подопечным лучше, чем первая.

    «Второй тайм у нас получился лучше, чем первый, в котором нам не хватало скорости. Мы могли вырвать победу в конце, но не получилось».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.10.2015 01:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +428

      Ronaldinho R10 22 октября 2015, 05:05

      Да это тебе чудо на твою засраную маразмом голову свалилось, руководить таким клубом как Манчестер,а ты,гнида старая,окончательно имя в говно втаптываешь.При Мойесе Манки играли интересней и ярче,чем при этом анальном стратеге, добротно посыпанном миллионами.

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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP 22 октября 2015, 01:20

      Лучше,это только гол,остальное просто недостойно футбола такой Великой команды!

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