Вернблум: «Матч получился непростым, и ноги это чувствуют»

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум рассказал о том, как повлияла усталость игроков на результат матча третьего тура Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (1:1).

- Конечно, этот матч получился непростым, и в последние 10 минут твои ноги отлично это чувствуют. Во втором тайме почти не удавалось подержать мяч больше 10 секунд, сделать больше одного-двух точных пасов. Мы устали, и гол должен был прийти рано или поздно. Впрочем, соперник не создал много моментов, мы здорово оборонялись. Когда счет стал 1:1, мы отдали все силы, чтобы не дать им забить еще. Однако в атаке каждый из нас мог сыграть сегодня лучше, - передает слова Вернблума корреспондент «Бомбардира» Михаил Ботвинник.

- Почти год назад вы выиграли в Манчестере. История может повториться?

- Да, конечно. С тех пор как я был ребенком, мне было все равно с кем играть, главное – победить.