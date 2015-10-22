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    Слуцкий: «Во второй половине ключевые игроки подустали»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал исход матча третьего тура Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (1:1). Наставник пожаловался на усталость некоторых футболистов.

    «К сожалению, во второй половине подустали ключевые игроки. Известно, что Еременко и Дзагоев находятся в неоптимальных кондициях. Сложно, когда футболисты центральной оси, через которых идут все атаки, устают. Против таких команд, как «Манчестер Юнайтед», играть очень трудно», - говорит Слуцкий.

    Усталость футболистов, по мнению специалиста, предопределила исход встречи.

    «После перерыва у нас не было контригры, как в первом тайме, было большое количество потерь мяча сразу после отбора. Те атаки, которые у нас были, срывались из-за утомления игроков центра поля. Сложно, постоянно обороняясь, надеяться на положительный исход».

    Источник: НТВ

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    22.10.2015 00:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +459

      sour12 22 октября 2015, 04:12

      так надо было махнуть тошича ...он в обороне вообще не помогал, а в атаке не клеилось видно же было....да и ерёму с грыжей можно было махнуть пускай панченко бы побегал....

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