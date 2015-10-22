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    Лига чемпионов. «Атлетико» разгромил «Астану», «Галатасарай» справился с «Бенфикой»

    В матче третьего тура Лиги чемпионов «Атлетико» без проблем разобрался с «Астаной», отправив в ворота казахстанцев четыре безответных мяча. Авторами мячей стали Нигес, Мартинес, Торрес, а также Дедечко, поразивший свои ворота.

    Еще одна встреча в этой группе завершилась победой «Галатасарая» над «Бенфикой».

    Лига чемпионов. Группа C. 3-й тур

    Атлетико (Испания) – Астана (Казахстан) – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Нигес, 23; 2:0 – Мартинес, 29; 3:0 – Торрес, 63; 4:0 – Дедечко (в свои ворота), 89

    Галатасарай (Турция) – Бенфика (Португалия) – 2:1 (2:1)

    Голы: 0:1 – Гайтан, 2; 1:1 – Инан (с пенальти), 19; 2:1 – Подольски, 33.

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    Турнирные таблицы групп ЛЧ

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.10.2015 00:10
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