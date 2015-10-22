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    Лига чемпионов. «Манчестер Сити» одолел «Севилью», «Ювентус» и «Боруссия» М победителя не выявили

    В матче третьего тура Лиги чемпионов «Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Севильей». Счет в игре открыл Коноплянка, однако вскоре его одноклубник Рами отметился автоголом. Победу горожанам принес гол Де Брюйне в концовке встречи.

    Еще одна встреча в этой группе принесла по одному очку «Ювентусу» и «Боруссии» М, которые сыграли вничью – 0:0.

    Лига чемпионов. Группа D. 3-й тур

    Манчестер Сити (Англия) – Севилья (Испания) – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Коноплянка, 30; 1:1 – Рами (в свои ворота), 37; 2:1 – Де Брюйне, 90+1.

    Ювентус (Италия) – Боруссия М (Германия) – 0:0 (0:0)

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    Источник: Бомбардир.ру

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    22.10.2015 00:00
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