Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Матч ТВ» покажет игру «Манчестер Юнайтед» - ЦСКА

    Телеканал «Матч ТВ» будет транслировать поединок Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» - ЦСКА. Об этом сообщила Тина Канделаки.

    «Всегда здорово, когда наши команды играют с такими сильными клубами, клубами-брендами. Это и нам, зрителям, удовольствие, да и, мне кажется, игрокам тоже. Ответную игру ЦСКА с «МЮ» покажет уже «Матч ТВ», и я надеюсь, что еще один заряд позитива мы получим уже вместе с огромной аудиторией нашего канала 3 ноября», - сказала Канделаки.

    Канал «Матч ТВ» начинает свою работу 1 ноября.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.10.2015 23:09
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11