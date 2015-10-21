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    Эранио: «Когда нужно думать, черные игроки ошибаются»

    Бывший футболист «Милана» и сборной Италии Стефано Эранио позволил себе негативные высказывания в адрес защитника «Ромы» Антонио Рюдигера, намекнув на его цвет кожи.

    Эранио комментировал матч Лиги чемпионов «Байер» - «Рома» (4:4) для одного из швейцарских каналов и после ошибки Рюдигера не удержался от расистских высказываний.

    "Черные игроки в линии обороны часто допускают такие ошибки, потому что они не сконцентрированы. Они очень мощны физически, но когда нужно подумать, то они часто ошибаются», - выдал Эранио.

    На следующий день после инцидента Эранио был уволен с телеканала.

    Источник: Football Italia

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    21.10.2015 22:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +167

      астраханец 22 октября 2015, 00:19

      Его к Гамуле надо)

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