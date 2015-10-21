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    Тренер «Бешикташа»: «Надеюсь, завтра мы своей игрой согреем Москву»

    Главный тренер «Бешикташа» Сенол Гюнеш поделился ожиданиями от матча третьего тура Лиги Европы против «Локомотива».

    «Москва – очень большой город, как и Стамбул, но только холодный. Надеюсь, завтрашняя игра будет жаркой, и мы согреем этот город», - говорит Гюнеш.

    Наставник подчеркнул важность матча с точки зрения положения в турнирной таблице.

    «Наш соперник возглавляет таблицу. У «Локомотива» 6 очков. Если мы завтра выиграем, то на первую позицию выйдем мы. Это было бы очень удобно для нас. Так что игра очень важная и сложная. У «Локомотива» хорошие исполнители. Надеюсь, мы сможем одержать победу».

    Матч "Локомотив" - "Бешикташ" состоится в четверг 22 октября.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.10.2015 22:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24

      west29 22 октября 2015, 00:19

      а ты не сильно размечтался? победить в гостях

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