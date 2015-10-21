Дунга: «Нынешнее поколение сборной Бразилии – слабейшее в истории»

Главный тренер сборной Бразилии Карлос Дунга прокомментировал нынешний состав национальной команды. Он считает, что такого слабого поколения у Бразилии еще не было.

«Это слабейшее поколение в истории сборной. У нас нет нескольких форвардов топ-уровня. Самые талантливые наши игроки сидят в запасе в европейских клубах. Сборная Бразилии всегда опиралась на трех-четырех игроков, которые могли определить результат матча, но сейчас все по-другому: у нас таких футболистов нет, и поэтому играть в привычном стиле тяжело», - говорит Дунга.

По мнению наставника бразильцев, сборной нужно перестраивать игру в соответствии с возможностями.

«Сколько у нас игроков в возрасте 23-28 лет, которые могли бы внести большой вклад в игру, создать решающий момент? Мы не можем играть так, словно у нас по полю бегает поколение Роналдо».