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    Луческу стал пятым тренером, который провел 100 матчей в Лиге чемпионов

    Сегодня «Шахтер» играет в Лиге чемпионов с «Мальме», и этот поединок стал 100-м матчем в ЛЧ для главного тренера донецкого клуба Мирчи Луческу.

    Румынский специалист выступал в самом престижном еврокубке не только с «Шахтером»: под его руководством в ЛЧ играли «Бешикташ», «Галатасарай» и «Интер». В 99-и матчах команды Луческу 35 раз победили, 24 игры свели вничью и 40 встреч проиграли.

    Ранее достижение в 100 матчей в Лиге чемпионов покорилось Алексу Фергюсону (190), Арсену Венгеру (171), Карло Анчелотти (142) и Жозе Моуринью (130).

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.10.2015 22:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +118

      Лыков 22 октября 2015, 01:17

      А карпин где?

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