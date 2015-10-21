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    Клопп разозлен травмой Росситера

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп крайне негативно отреагировал на повреждение, полученное защитником мерсисайдцев Джорданом Росситером в поединке за юниорскую сборную Англии. По мнению немца, игрок подвергался слишком большим нагрузкам.

    В период с 8 по 13 октября Росситер сыграл пять матчей.

    «Мои футболисты и раньше травмировались в играх сборных, но с Росситером случай особый. Никогда не видел, чтобы молодого игрока выпускали в трех матчах за пять дней. Теперь Джордан травмирован, и это повреждение выведет его из строя примерно до следующих матчей сборных», - говорит Клопп.

    Наставник собирается найти способ повлиять на ситуацию.

    «Я не знаю, с кем мне это обсудить, но я найду такую возможность. Это ненормально. Три матча за пять дней – вот причина травмы Росситера. Он нужен нам сейчас, это молодой и одаренный футболист. Ему было бы очень полезно сейчас получать практику в клубе, но теперь мы не можем этого сделать».

    Мнение Клоппа разделяет и владелец «Ливерпуля» Джон Генри. Он собирается обсудить проблему нагрузок на молодых игроков с Ассоциацией футбола Англии.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    21.10.2015 21:48
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 24 октября 2015, 10:28

      3 матча за 5 дней это реально многовато, еще и учитывая что в клубе Клопп наверника усилил нагрузки после прихода.

      0
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      Рейтинг: +118

      Лыков 22 октября 2015, 01:24

      Юра жги!!!

      0
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 22 октября 2015, 00:08

      Юрген приде, порядок наведе!)

      2
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      Рейтинг: +224

      Ele13 21 октября 2015, 22:38

      Поддерживаю Юргена. Отдых в работе необходим, особенному молодому парню. И с такими-то нагрузками, как в футболе.

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