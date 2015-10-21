Клопп разозлен травмой Росситера

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп крайне негативно отреагировал на повреждение, полученное защитником мерсисайдцев Джорданом Росситером в поединке за юниорскую сборную Англии. По мнению немца, игрок подвергался слишком большим нагрузкам.

В период с 8 по 13 октября Росситер сыграл пять матчей.

«Мои футболисты и раньше травмировались в играх сборных, но с Росситером случай особый. Никогда не видел, чтобы молодого игрока выпускали в трех матчах за пять дней. Теперь Джордан травмирован, и это повреждение выведет его из строя примерно до следующих матчей сборных», - говорит Клопп.

Наставник собирается найти способ повлиять на ситуацию.

«Я не знаю, с кем мне это обсудить, но я найду такую возможность. Это ненормально. Три матча за пять дней – вот причина травмы Росситера. Он нужен нам сейчас, это молодой и одаренный футболист. Ему было бы очень полезно сейчас получать практику в клубе, но теперь мы не можем этого сделать».

Мнение Клоппа разделяет и владелец «Ливерпуля» Джон Генри. Он собирается обсудить проблему нагрузок на молодых игроков с Ассоциацией футбола Англии.