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    Робсон: «Буду доволен ничьей с ЦСКА»

    Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Брайан Робсон поделился своими ожиданиями от матча третьего тура Лиги чемпионов против ЦСКА. По его мнению, ничья станет хорошим результатом для «МЮ».

    «Сегодня главное не проиграть. Ничья – хороший результат. В Лиге чемпионов нужно в первую очередь выигрывать домашние матчи. Если выиграть дома все игры и взять несколько очков на выезде, то выход в следующую стадию гарантирован. Обычно для этого достаточно десяти очков», - считает Робсон.

    Кроме того, бывший игрок манкунианцев отметил физические качества российских футболистов.

    «В России тяжело играть. Российские игроки обычно мощные и сильны физически. Против них всегда непросто играть, особенно на выезде. Если мы сегодня не проиграем, то я буду доволен».

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.10.2015 21:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 21 октября 2015, 21:22

      Армейцы,расстройте Брайана!

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