Мини-футбол. Женская сборная России готовится к Ирану

Женская сборная России на подмосковной базе в отеле «Аквариум» начала подготовку к товарищеским матчам против Ирана.

Две контрольные встречи с чемпионом Азии пройдут в Тегеране 26 и 27 октября. Они станут важным этапом подготовки нашей команды к ноябрьскому экспериментальному чемпионату мира в Гватемале. Тренерский штаб под руководством Евгения Кузьмина вызвал на сбор 16 футболистов:

Вратари: Анастасия Иванова («Аврора»), Ирина Литвиненко («Снежана-Котельники»), Мария Сурнина («Лагуна-УОР»).

Полевые игроки: Мария Филисова, Анастасия Дурандина, Елизавета Никитина, Маргарита Семенова (все – «Аврора»), Зинаида Четвернина, Дина Данилова, Елена Меркулова, Анастасия Григорьева, Олеся Воробей (все – «Торпедо-МАМИ»), Александра Самородова («Тюмень»), Алена Жижова («Родина-66»), Александра Чернова, Ксения Олькова (обе – «Лагуна-УОР»).

В окончательный список игроков, которые вечером 24 октября вылетят в Иран, войдут 14 фамилий.

Предстоящие матчи станут 17-м и 18-м по счету в очном противостоянии России и Ирана. Наша команда одерживала победу в 13 случаях, трижды была зафиксирована ничья. Последний на данный момент матч был сыгран в рамках турнира «9 мая» в Москве – минувшей весной, уступая 0:2, россиянки добились победы со счетом 3:2.