Мини-футбол. Женская сборная России готовится к Ирану

Женская сборная России на подмосковной базе в отеле "Аквариум" начала подготовку к товарищеским матчам против Ирана.

Две контрольные встречи с чемпионом Азии пройдут в Тегеране 26 и 27 октября. Они станут важным этапом подготовки нашей команды к ноябрьскому экспериментальному чемпионату мира в Гватемале. Тренерский штаб под руководством Евгения Кузьмина вызвал на сбор 16 футболистов:

Вратари: Анастасия Иванова ("Аврора"), Ирина Литвиненко ("Снежана-Котельники"), Мария Сурнина ("Лагуна-УОР").

Полевые игроки: Мария Филисова, Анастасия Дурандина, Елизавета Никитина, Маргарита Семенова (все - "Аврора"), Зинаида Четвернина, Дина Данилова, Елена Меркулова, Анастасия Григорьева, Олеся Воробей (все - "Торпедо-МАМИ"), Александра Самородова ("Тюмень"), Алена Жижова ("Родина-66"), Александра Чернова, Ксения Олькова (обе - "Лагуна-УОР").

В окончательный список игроков, которые вечером 24 октября вылетят в Иран, войдут 14 фамилий.

Предстоящие матчи станут 17-м и 18-м по счету в очном противостоянии России и Ирана. Наша команда одерживала победу в 13 случаях, трижды была зафиксирована ничья. Последний на данный момент матч был сыгран в рамках турнира "9 мая" в Москве - минувшей весной, уступая 0:2, россиянки добились победы со счетом 3:2.