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    Орлов: «Слово одного авторитетного человека определило переход Дзюбы»

    Известный комментатор Геннадий Орлов поделился своим мнением об игре нападающего «Зенита» Артема Дзюбы после матча с «Лионом» в рамках Лиги чемпионов (3:1). Дзюба в этой игре отметился забитым голом.

    «Если бы Дзюба забивал в каждом моменте, его бы в «Реал» взяли. За него как за спортсмена можно только радоваться. Он прибавил, он играет лучше, чем в прошлом году. В каждом матче забивает», - говорит Орлов.

    Также комментатор считает, что трансфер Дзюбы в "Зенит" себя оправдал.

    «Много было скептиков по поводу его перехода в «Зенит». Не секрет, что даже в самом клубе многие сначала восприняли это критически. Только слово одного авторитетного человека все определило, не буду его называть. И этот человек оказался прав на тысячу процентов».

    Источник: «Советский спорт»

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    21.10.2015 20:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11

      necuk 22 октября 2015, 09:31

      ...и теперь этот человек, в шляпе и с усами, говорит: "И ведь я был прав, тысяча чертей"

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 21 октября 2015, 21:23

      Дзю и Пу....
      афикенная тема...))

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