Энрике: «Буду претендовать на «золотой огурец»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал то обстоятельство, что его включили список номинантов на получение награды лучшему тренеру года. Обладатель приза будет назван на церемонии вручения «Золотого мяча».

«Золотой мяч?» А потом я буду претендовать на «золотой огурец». Не знаю. Меня мало интересуют индивидуальные награды – предпочитаю сосредоточиться на завоевании трофеев с командой», - говорит Энрике.

Помимо испанца, в число номинантов на звание лучшего тренера года попали Массимилиано Аллегри («Ювентус»), Карло Анчелотти («Реал»), Лоран Блан («ПСЖ»), Унаи Эмери («Севилья»), Хосеп Гвардиола («Бавария»), Жозе Моуринью («Челси»), Хорхе Сампаоли (сборная Чили), Диего Симеоне («Атлетико») и Арсен Венгер («Арсенал»).