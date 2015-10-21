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    Хаманн: «Моуринью напрашивается на увольнение, унижая игроков»

    Бывший футболист сборной Германии Дитмар Хаманн уверен, что у главного тренера «Челси» Жозе Моуринью плохие отношения со многими игроками.

    «Я меня такое ощущение, что Моуринью напрашивается на увольнение. Похоже, он разругался со всеми игроками. Если ты чего-то хочешь от футболиста, то можно оставить его в запасе, как Моуринью и поступил с Азаром. Но это значит, что не нужно потом выпускать его на 89-ой минуте, чтобы унизить и еще больше запутать. Так он поступал с большинством своих игроков», - говорит Хаманн.

    Также немец считает, что Моуринью унизил и Джона Терри.

    «Джон Терри был унижен после игры с «Манчестер Сити», когда тренер «Челси» сказал: «Я всегда его поддерживал и поэтому могу с ним делать все, что захочу». Но ведь Терри – не просто игрок, он был и остается сердцем этой команды уже на протяжении 15 лет».

    Хаманн сомневается, что португалец доработает этот сезон в «Челси».

    «Я могу представить, что те же Азар, Иванович и даже Терри думают о нем. Как только ты теряешь уважение игроков, все кончено, занавес. Если он хочет остаться в «Челси» до конца сезона, то мы увидим новую команду в течение ближайших месяцев. Случится ли это? Сомневаюсь, и я буду шокирован, если он к тому времени все еще будет там».

    Источник: talkSPORT

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    21.10.2015 20:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17

      Dimon702 21 октября 2015, 22:47

      Не чего такую компенсацию прописывать было... Ситуация с Капелло ни чему не учит.. Такими темпами Челси еще долго ЛЧ не выйграть.. Попадать бы хотя в нее..

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 21 октября 2015, 22:41

      В этом весь Маур

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      Рейтинг: +10

      abunho14 21 октября 2015, 20:25

      Все правильно сказал Хаманн)

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