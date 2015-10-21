«Барселона» снова несет кадровые потери

Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто выбыл из строя на срок от одной недели до десяти дней.

Футболист получил повреждение в матче третьего тура Лиги чемпионов против БАТЭ (0:2). Роберто был заменен на 17-ой минуте, а сегодня он прошел медицинское обследование.

Сообщается, что осмотр выявил у игрока повреждение подколенного сухожилия левой ноги. Врачи ожидают, что восстановление займет от семи до десяти дней.

Это значит, что Серхи Роберто не сыграет в Примере с «Эйбаром», а также в Кубке Короля с «Вильяновенсе».