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    Клопп: «Никто не предлагал мне работу в России»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал слухи о том, что ему предлагали работать в России.

    «Никто не говорил мне о таких вариантах. Я был без работы, многие мной интересовались, и я должен был серьезно подойти к выбору нового клуба. Однако насчет предложения из России я ничего не слышал. Сейчас мои мысли заняты «Ливерпулем» и его ближайшими матчами», - говорит Клопп.

    Напомним, ранее появлялась информация о том, что Клоппом интересовался «Зенит».

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.10.2015 19:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7

      Marizza 22 октября 2015, 22:32

      Какой зенит? после нацистких заявлений против России и израиля его только в зоопарк могли позвать

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