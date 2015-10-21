Клопп: «Никто не предлагал мне работу в России»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал слухи о том, что ему предлагали работать в России.

«Никто не говорил мне о таких вариантах. Я был без работы, многие мной интересовались, и я должен был серьезно подойти к выбору нового клуба. Однако насчет предложения из России я ничего не слышал. Сейчас мои мысли заняты «Ливерпулем» и его ближайшими матчами», - говорит Клопп.

Напомним, ранее появлялась информация о том, что Клоппом интересовался «Зенит».