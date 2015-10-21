Абрамович ведет переговоры с Гвардиолой

а как же неустойка она оченно высока да и Пеп просто так не перейдет ему зарплату вынь да полож не меньше Маура Абрамовичу бабки не куда девать Иаур все выправит только время надо Как мне каатца просто в команде раскардашь надо кто недоволен тренером продать и купить кто хочет играть за Челси
Владелец «Челси» Роман Абрамович рассматривает главного тренера «Баварии» Хосепа Гвардиолу в качестве возможного преемника нынешнего наставника лондонцев Жозе Моуринью.
Сообщается, что руководство «Челси» уже начало переговоры с испанцем, контракт которого с «Баварией» завершается после этого сезона и, вероятно, продлен не будет.
В этом сезоне «Челси» неудачно стартовал под руководством Моуринью. За девять туров чемпионата Англии лондонцы набрали всего 11 очков, что является худшим стартом «Челси» за всю историю АПЛ.