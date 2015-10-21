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    Абрамович ведет переговоры с Гвардиолой

    Владелец «Челси» Роман Абрамович рассматривает главного тренера «Баварии» Хосепа Гвардиолу в качестве возможного преемника нынешнего наставника лондонцев Жозе Моуринью.

    Сообщается, что руководство «Челси» уже начало переговоры с испанцем, контракт которого с «Баварией» завершается после этого сезона и, вероятно, продлен не будет.

    В этом сезоне «Челси» неудачно стартовал под руководством Моуринью. За девять туров чемпионата Англии лондонцы набрали всего 11 очков, что является худшим стартом «Челси» за всю историю АПЛ.

    Источник: Guardian.com

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    21.10.2015 19:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17371

      Garrincha58 21 октября 2015, 20:00

      а как же неустойка она оченно высока да и Пеп просто так не перейдет ему зарплату вынь да полож не меньше Маура Абрамовичу бабки не куда девать Иаур все выправит только время надо Как мне каатца просто в команде раскардашь надо кто недоволен тренером продать и купить кто хочет играть за Челси

      0
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 21 октября 2015, 19:07

      Будет смешно, если Моур и Пеп местами махнутся

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