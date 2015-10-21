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    «Спартак» начал подготовку к матчу с «Динамо»

    Подготовку к матчу с «Динамо» игроки «Спартака» начали с тренажерного зала. После получасового занятия футболисты вышли на поле, где вначале играли в квадраты, после чего выполнили тактические упражнения. В конце занятия главный тренер команды Дмитрий Аленичев предложил своим подопечным сыграть в футбол на ограниченном участке поля.

    Хавбек Ромуло и нападающий Зе Луиш работали с тренером по физподготовке Олегом Саматовым. Полузащитник Джано тренировался по индивидуальному плану. Нападающий Юра Мовсисян проходит курс лечения.

    Матч 13-го тура российской Премьер-лиги «Динамо» - «Спартак» состоится в воскресенье, 25 октября, в 13:30.

    Источник: ФК «Спартак»

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    21.10.2015 18:14
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