Кержаков пока не готов променять карьеру футболиста на телеведущего

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков не планирует завершать карьеру футболиста ради работы на телевидении. Напомним, сегодня пресс-служба «Матч-ТВ» объявила о договоренности с футболистом о работе на новом канале.

«Много раз общался с Тиной Канделаки. Я не против их предложения, чтобы в свободное время от тренировок поучаствовать в жизни телеканала. Если им хочется, чтобы я попробовал себя в качестве ведущего, мне тоже это интересно. Но, естественно, ни о каком завершении футбольной карьеры речи не идет. Повторюсь, если у меня будет возможность, свободное время, я буду сотрудничать с "Матч-ТВ". Но этого времени может и не быть.

Если у меня будет выходной день, который я смогу посвятить участию в каких-то передачах, то почему нет? А в остальном я усердно тренируюсь, чтобы зимой уйти аренду и продолжать заниматься любимым делом. Это мое основное дело. Пока, естественно, вариантов у меня нет. Думаю, какая-то ясность наступит ближе к концу ноября, - рассказал Кержаков.

Напомним, что действующий контракт Кержакова с "Зенитом" рассчитан до конца текущего сезона.