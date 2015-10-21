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    Клопп: «Мы должны уважать «Рубин»

    Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о подготовке своей команды к матчу Лиги Европы против "Рубина", который имеет для него большое значение. Эта игра будет первой домашней для немецкого специалиста.

    «Трое игроков вернулись в общую группу. Тем, кто прооперировался, следует подождать. Старридж набирает форму и скоро будет выступать в стартовом составе.

    "Ливерпуль" сейчас в непростой ситуации. Эта группа Лиги Европы – открытая, ничего в ней не ясно, и главное, что хотим – из нее выйти. "Рубин" не в лучшей ситуации в чемпионате России, но на прошлой неделе он выиграл важный для себя матч. Мы должны уважать соперника, казанцы отлично обороняются, и мы должны быть внимательны. Для нас Лига Европы – хороший путь, чтобы почувствовать уверенность.

    Опыт игры с "Тоттенхэмом" считаю непростым, но хорошим. У нас было очень хорошее собрание после этого матча, мы его с пользой обсудили. Видим, например, что нам нужно эффективнее бороться за подборы. Но сейчас это будет совсем другая история.

    Для меня это важный матч, потому что он – первый на "Энфилде". Хочу почувствовать его особенную атмосферу и постараться сделать ее еще эмоциональнее. Постараемся, чтобы этот день запомнился для всех», – сказал Клопп.

    Напомним, что матч третьего тура группового этапа Лиги Европы «Ливерпуль» - «Рубин» состоится в четверг, 22 октября, в 22:05 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.10.2015 17:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 21 октября 2015, 23:57

      Чувствую болельщики Рубина запомнят этот матч...((

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