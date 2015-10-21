Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Гилерме: «Чуть ли не каждый день думаю о выступлении за сборную России»

    Голкипер "Локомотива" Маринато Гилерме признался, что едва ли не каждый день думает о возможности играть за сборную России. В ближайшее время бразилец получит российский паспорт.

    «Я сделал все, что от меня требовалось, отдал все документы, подписал бумаги. Последний этап был пройден. Думаю, максимум до конца ноября я уже стану гражданином России! Очень на это надеюсь.

    Выступление за национальную сборную России? Не знаю еще! Я очень часто думаю по поводу этого выбора, чуть ли не каждый день! Все, что я добился в футболе и что я выиграл в своей карьере, – все это было здесь. Я очень благодарен «Локомотиву» и России за все. И я хочу отдать что-то взамен», - признался Гилерме.

    Источник: ФК «Локомотив»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.10.2015 16:12
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17371

      Garrincha58 21 октября 2015, 20:03

      Гилерме был бы неплохим воротчиком на смену Акинфееву тем более у него колено не впорядке и чуть что надо будет заменить а Гилерме посильней Лодыгина или Габулова

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +483

      headdevil 21 октября 2015, 19:22

      У нас итак куча классных вратарей, нужны 2 центральных защитника на будущее, а то что будут они натурализованными- пофиг, все кроме коней привыкли к интернациональной линии обороны своих команд.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 21 октября 2015, 18:03

      А что, классный вратарь, хороший человек, не равнодушный. Уж во всяком случае посильнее Лодыгина и не слабее легендарного рекордсмена всех времён и народов из ЦСКА.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Marizza 21 октября 2015, 17:54

      Хороший парень и вратарь) лично общалась с ним по-русски
      Однако насчёт сборной неуверена... Акинфеев все-таки лучше, и слуцкий об этом знает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит 21 октября 2015, 17:18

      хороший вратарь... и человек, вроде, неглупый...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Болельщик за ФУТБОЛ 21 октября 2015, 16:25

      Молодец

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11