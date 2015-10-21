Брума: «Знаем сильные и слабые стороны «Вольфсбурга»

Защитник ПСВ Джеффри Брума рассчитывает только на победу в предстоящем матче Лиги чемпионов против «Вольфсбурга».

«Сейчас мы полностью сосредоточены на поединке с "Вольфсбургом". Нам нужно выигрывать. "Вольфсбург" здорово играет в бундеслиге, но в Лиге чемпионов возможно всякое. Мы знаем сильные и слабые стороны оппонента. Постараемся использовать всю имеющуюся у нас информацию.

Чемпионат Германии - один из сильнейших в Европе. Хорошо знаком с Басом Достом. Мы вместе приглашались в сборную Нидерландов. Он силен физически и играет очень эффективно у чужих ворот. Это классический бомбардир вроде Люка де Йонга. Де Йонг, наверное, чуть техничнее, но Дост - прирожденный снайпер», - сказал Брума.

Напомним, что матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов "Вольфсбург" - ПСВ состоится в среду, 21 октября, в 21:45 по московскому времени.