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    Брума: «Знаем сильные и слабые стороны «Вольфсбурга»

    Защитник ПСВ Джеффри Брума рассчитывает только на победу в предстоящем матче Лиги чемпионов против «Вольфсбурга».

    «Сейчас мы полностью сосредоточены на поединке с "Вольфсбургом". Нам нужно выигрывать. "Вольфсбург" здорово играет в бундеслиге, но в Лиге чемпионов возможно всякое. Мы знаем сильные и слабые стороны оппонента. Постараемся использовать всю имеющуюся у нас информацию.

    Чемпионат Германии - один из сильнейших в Европе. Хорошо знаком с Басом Достом. Мы вместе приглашались в сборную Нидерландов. Он силен физически и играет очень эффективно у чужих ворот. Это классический бомбардир вроде Люка де Йонга. Де Йонг, наверное, чуть техничнее, но Дост - прирожденный снайпер», - сказал Брума.

    Напомним, что матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов "Вольфсбург" - ПСВ состоится в среду, 21 октября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    21.10.2015 15:37
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