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    Ярмоленко: «Если честно - ничья закономерный результат»

    Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко считает закономерным ничейный результат в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси» (0:0).

    «Конечно, было трудно, поскольку мы понимали, как важно не проиграть сегодня. Тем более, что накануне уступили принципиальному сопернику – «Шахтеру». У всех ребят горели глаза, все хотели реабилитироваться перед полным стадионом болельщиков. Думаю, нам это удалось. Плохо, что не выиграли, но, если быть честными – ничья закономерный результат.

    Конечно, шансы у нас есть. Все зависит от нас, от того, как мы проведем следующую встречу. Если будем демонстрировать хороший содержательный футбол, не будем бояться того, что поедем в Лондон, там придет полный стадион. Ничего страшного, надо выходить и играть в футбол, как мы делали это сегодня», - заявил Ярмоленко.

    «Динамо» после трех туров занимает вторую строчку с пятью очками в турнирной таблице группы G, отставая от идущего первым «Порту» на два очка.

    Источник: ФК «Динамо» Киев

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    21.10.2015 14:51
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