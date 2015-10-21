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    «Вольфсбург» - ПСВ. Смотреть онлайн

    Если взглянуть в турнирную таблицу группы В, то можно понять, что она одна из наиболее запутанных после двух туров. Российские болельщики не могут проявить безразличие к матчу, в котором будут встречаться «Вольфсбург» и ПСВ – соперники ЦСКА в борьбе за путевку в плей-офф Лиги чемпионов.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча «Вольфсбург» - ПСВ, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи - в 21:45.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.10.2015 20:45
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