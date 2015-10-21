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    Крыховяк попал в сферу интересов «Манчестер Сити»

    Полузащитник «Севильи» Гжегож Крыховяк попал в сферу интересов «Манчестер Сити». Он был включен в шорт-лист предпочтений наставником английского клуба Мануэлем Пеллегрини на ближайшее лето. Стоит отметить, что 25-летний футболист имеет все шансы сыграть в сегодняшнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

    Ранее сообщалось об интересе к польскому игроку со стороны «Арсенала». Известно, что в контракте Крыховяка есть пункт с отступными, которые равны 30 миллионам евро.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    21.10.2015 14:01
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