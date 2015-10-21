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    Коку: «Матчи с «Вольфсбургом» будут решающими»

    Главный тренер ПСВ Филлип Коку не скрывает, что два предстоящих матча с «Волфсбургом» станут определяющими для его команды в борьбе за путевку в плей-офф Лиги чемпионов.

    «Нужно выложиться на все сто и вернуться домой с тремя очками. В Вольфсбурге ничего бояться не надо. Нужно свести к минимуму ошибки и показать футбол требуемого качества.

    Наш матч с "Манчестер Юнайтед" продемонстрировал, что мы в состоянии удержаться на плаву в этом турнире. Два предстоящих матча с "Вольфсбургом" будет решающими, они определят, кто из нас попадет в плей-офф», - считает Коку.

    Напомним, что матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Вольфсбург» - ПСВ состоится в среду, 21 октября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    21.10.2015 13:45
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