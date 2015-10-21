Коку: «Матчи с «Вольфсбургом» будут решающими»

Главный тренер ПСВ Филлип Коку не скрывает, что два предстоящих матча с «Волфсбургом» станут определяющими для его команды в борьбе за путевку в плей-офф Лиги чемпионов.

«Нужно выложиться на все сто и вернуться домой с тремя очками. В Вольфсбурге ничего бояться не надо. Нужно свести к минимуму ошибки и показать футбол требуемого качества.

Наш матч с "Манчестер Юнайтед" продемонстрировал, что мы в состоянии удержаться на плаву в этом турнире. Два предстоящих матча с "Вольфсбургом" будет решающими, они определят, кто из нас попадет в плей-офф», - считает Коку.

Напомним, что матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Вольфсбург» - ПСВ состоится в среду, 21 октября, в 21:45 по московскому времени.