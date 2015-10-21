«Манчестер Сити» - «Севилья». Смотреть онлайн

Смело можно предположить, что в противостоянии этих двух команд с большой долей вероятности будет разыграна путевка в плей-офф в группе D. Перед очной спаренной встречей команды имеют по три очка в своем активе, что должно придать особую остроту этим играм.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча «Манчестер Сити» - «Севилья», выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи - в 21:45.