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    Сульшер во второй раз стал главным тренером «Мельде»

    Легендарный в прошлом футболист "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер снова возглавил норвежский "Мельде". Специалист, который уже работал с командой с 2011 по 2014 год, заключил с клубом контракт на три с половиной года.

    Под руководством Сульшера "Мельде" дважды выигрывал чемпионат Норвегии в 2011 и 2012 годах. В 2014 году он покинул клуб, чтобы возглавить "Кардифф", откуда вскоре был уволен из-за неудовлетворительных результатов.

    Источник: ФК «Мельде»

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    21.10.2015 12:01
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +882

      kliker 4 ноября 2018, 00:18

      Я помню времена, когда его фамилия была Сульcкьяер, и его гол Баварии на 91й минуте.

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      Рейтинг: +72

      HardPony 21 октября 2015, 14:12

      классный игрок был. удачи

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