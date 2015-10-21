Сульшер во второй раз стал главным тренером «Мельде»

Легендарный в прошлом футболист "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер снова возглавил норвежский "Мельде". Специалист, который уже работал с командой с 2011 по 2014 год, заключил с клубом контракт на три с половиной года.

Под руководством Сульшера "Мельде" дважды выигрывал чемпионат Норвегии в 2011 и 2012 годах. В 2014 году он покинул клуб, чтобы возглавить "Кардифф", откуда вскоре был уволен из-за неудовлетворительных результатов.