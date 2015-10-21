Беккенбауэр вошел в список лиц, подозреваемых ФИФА в коррупции

Сегодня комитет по этике ФИФА должен обнародовать полный список лиц, подозреваемых в коррупции. Немецкое издание Bild утверждает, что в него вошел легендарный в прошлом футболист и тренер Франц Беккенбауэр.

Ранее немецкий журнал Spiegel сообщил, что функционер в 2000 году был в курсе передачи 10,3 миллиона швейцарских франков главой Adidas Робертом Луис-Дрейфусом организационному комитету на проведение чемпионата мира в Германии.