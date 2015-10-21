Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Беккенбауэр вошел в список лиц, подозреваемых ФИФА в коррупции

    Сегодня комитет по этике ФИФА должен обнародовать полный список лиц, подозреваемых в коррупции. Немецкое издание Bild утверждает, что в него вошел легендарный в прошлом футболист и тренер Франц Беккенбауэр.

    Ранее немецкий журнал Spiegel сообщил, что функционер в 2000 году был в курсе передачи 10,3 миллиона швейцарских франков главой Adidas Робертом Луис-Дрейфусом организационному комитету на проведение чемпионата мира в Германии.

    Источник: Bild

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.10.2015 11:05
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20

      Lucianych 21 октября 2015, 12:46

      Совсем охренели... "В курсе был..." Тогда почему главу нашего СВР не привлечь? Он-то наверняка "в курсе" много чего...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Lucianych 21 октября 2015, 18:15

      Эт не сосем одно и тоже, ага. Фрадков узнал и доложил, а Франц был в курсе и не стукнул, а всё потому, что был соучастником сделки, проще сводником.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66

      Kuban23 21 октября 2015, 12:27

      кто то явно пытается ФИФА приватизировать и политизировать...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +296

      Старый Пью > Kuban23 21 октября 2015, 20:24

      Ясно кто. Мереканцы.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11