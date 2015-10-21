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    Главный тренер «Маккаби»: «В оставшихся трех встречах намерены набрать девять очков»

    Главный тренер тель-авивского «Маккаби» Славиша Йоканович подвел итоги матча своей команды против португальского «Порту» (0:2) в 3-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

    «Я не могу быть всем доволен, если мы не победили, но команда показала некоторый прогресс, чему я рад. Мы сыграли эффективнее, чем раньше, но этого не хватило, чтобы набрать очки. У „Порту“ было не так много шансов. Однако мелкие детали решили исход игры. В таком турнире цена ошибки очень высока. В целом же я игрой команды доволен.

    Чего жду от оставшихся трех матчей? Трех побед и девять очков», - сказал Йоканович.

    Источник: A Bola

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    21.10.2015 10:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 21 октября 2015, 20:12

      ахаха,тренер походу приуныл,все коменты и дизлайкнул)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41

      Fc_Baikal 21 октября 2015, 12:18

      А он часом не внук Петросяна? Я после его шутки про девять очков пол часа по полу катался в истерике)

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +108

      Axidan 21 октября 2015, 11:35

      Ожидание:
      Чего жду от оставшихся трех матчей? Трех побед и девять очков", - сказал Йоканович.

      Реальность:
      Три поражения и увольнение с поста гл. тренера.

      -1
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